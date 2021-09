Unfall-Drama auf B 2 bei Weißenburg: Drei Tote nach Frontalzusammenstoß

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag (23.09.2021) auf der B2 bei Weißenburg-Dettenheim, bei dem drei Personen verstarben. Zusätzlich wurden zwei Personen schwer verletzt.

Die Wucht, mit der die zwei Autos auf frontal zusammengeprallt sind, wird mit dem ersten Blick auf die Unfallstelle deutlich. Ein Mitsubishi, bei dem die Front nicht mehr vorhanden ist, steht noch auf der Fahrbahn. Das zweite Auto, ein Opel steht mit zerstörter Fahrzeugfront gegen die Böschung neben der Fahrbahn.

In dem Opel hat der Beifahrerin den Aufprall nicht überlebt. Den Fahrer fliegt der Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch der Fahrer des Mitsubishi überlebt mit schweren Verletzungen. Er wird ebenfalls von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden weiteren Insassen auf dem Beifahrersitz und im Fond kommen bei dem Zusammenstoß ebenfalls ums Leben.

Wie es zu dem schrecklichen Unfall kommen konnte, muss nun die Polizei in Zusammenarbeit mit dem von der Staatsanwaltschaft bestellten Gutachter klären.