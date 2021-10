Unfall eines Sattelzuges sorgt für großen Stau auf der A8

Am Freitag, den 08.10.2021, gegen 09:50 Uhr fuhr ein 23-Jähriger aus der Niederlande mit seinem Sattelzug auf der A 8 Richtung Stuttgart. Kurz nach dem Autobahndreieck München-Eschenried platze an der Sattelzugmaschine ein Reifen, woraufhin das Gespann nach links abkam und gegen die Betonschutzwand prallte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Ladung des Sattelaufliegers nach draußen geschleudert und verteilte sich großflächig auf der linken und mittleren Spur in Fahrtrichtung München. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

An der Betonschutzwand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Am Sattelzug wird der Schaden auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Zur Beseitigung der Gegenstände auf der Richtungsfahrbahn München war die linke Spur für ca. 1 Stunde gesperrt. In Fahrtrichtung Stuttgart war zur Absicherung der Unfallstelle, Reinigung auslaufender Betriebsstoffe und zur Bergung des Sattelzuges die linke und mittlere Fahrspur bis 14:45 Uhr gesperrt. Dadurch kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Auf der A 8 staute sich der Verkehr bis zur Anschlussstelle Langwied zurück. Am Stauende kam es noch zusätzlich zu einem Auffahrunfall, wodurch die linke Spur bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes gesperrt wurde. Die Beteiligten blieben unverletzt. Auf der A 99 Eschenrieder Spange staute sich der Verkehr bis zum Tunnel Allach zurück, woraufhin am Tunnel der Verkehr blockweise abgefertigt werden musste.

