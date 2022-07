Am Samstag, gegen 21 Uhr, kam es in der Kulturstraße Ecke Schackstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Polizeifahrzeug beteiligt war.

Das Polizeifahrzeug (VW T6) befuhr die Schackstraße in östlicher Fahrtrichtung. Ein 32-Jähriger kam mit seinem VW Tiguan aus der Kulturstraße in südwestlicher Fahrtrichtung und missachtete dabei die für ihn geltende Vorfahrtsregelung.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem das Polizeifahrzeug sich drehte und auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. Dabei wurde ein geparkter Pkw beschädigt.

Zwei Ersthelfer, die die Fahrzeugscheiben am Polizeifahrzeug einschlugen, erlitten

leichte Schnittverletzungen an den Händen.

Der 32-Jährige kam zur Untersuchung ins Krankenhaus Friedberg, die beiden

Polizeibeamten ins Uniklinikum Augsburg.

