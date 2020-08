Unfall in der Tuningszene | 18-Jähriger setzt BMW in Neusäß gegen den Baum

Auch am Samstagabend, 22.08.2020, fand erneut eine Schwerpunktkontrolle im Bereich der „Tuning-Szene“ statt. Mehr als 30 Einsatzkräfte waren in die Kontrollen an verschiedenen Parkplätzen v.a. im Bereich von Neusäß miteingebunden. In der Nacht wurden etwa 100 Personen sowie 40 Fahrzeuge kontrolliert. Bei vier Fahrzeugen wurden verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt. Einem dieser Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wird gegen 40 Personen wegen des Verdachts eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz ermittelt.

18-Jähriger setzt BMW bei Fahrmanöver an den Baum

Wie gefährlich solch rücksichtslose Fahrmanöver sind, die in der Vergangenheit an Parkplätzen und Tankstellen in Augsburg und Umgebung immer wieder stattfanden, sollte sich in der Nacht noch zeigen: Gegen 23.25 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße in Neusäß ein Verkehrsunfall. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der 18-jährige Unfallverursacher zuvor schon auf einem anderen Parkplatz in Neusäß anwesend, verließ diesen jedoch aufgrund der beginnenden Schwerpunktkontrolle.

Als sich der 18-Jährige schließlich mit seinem weißen 3er BMW auf dem Parkplatz in der Daimlerstraße einfand, ließ er seinen stark motorisierten Pkw vor den anderen Anwesenden mit lauten Motorengeräuschen aufheulen und gab unkontrolliert Vollgas. Der 18-Jährige verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr zwei Parkplatzbegrenzungen und kollidierte mit einem Baum. Nachdem er noch an einen geparkten BMW prallte, kam er schließlich zum Stehen. Ein weiterer BMW auf dem Parkplatz wurde durch Glassplitter beschädigt.

mehr zum Thema: Polizei führt in Gersthofen Schwerpunktkontrolle der „Tuning-Szene“ durch

Der 18-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Andere anwesende Personen auf dem Parkplatz wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Am BMW des Unfallverursachers entstand ein Totalschaden i.H.v. 25.000 Euro. An den beiden anderen BMW entstand ein Schaden von zusammen 1700 Euro. Zudem wurde der angefahrene Baum zerstört.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.