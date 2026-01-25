Unfall in Untersendling: Polizeiwagen und Pkw kollidieren – Drei Verletzte

Am Samstag, den 24. Januar 2026, gegen 23:45 Uhr kam es in Untersendling zu einem Unfall zwischen einem Polizeifahrzeug und einem Fiat. Eine Streifenbesatzung nutzte auf der Radlkoferstraße ihre Sonder- und Wegerechte auf dem Weg zu einem Einsatz, als der Unfall geschah.

Fahrzeuge kollidieren beim Überholvorgang

Zur gleichen Zeit war eine 53-jährige Münchnerin mit ihrem Fiat auf derselben Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 5 wollte sie laut Ermittlungen nach links wenden, um anschließend am Straßenrand zu parken. Der Fahrer des Streifenwagens versuchte, den Fiat links zu überholen, was zum Zusammenstoß der Fahrzeuge führte.

Drei Personen nach Crash im Krankenhaus

Bei dem Zusammenstoß wurden der 32-jährige Fahrer des Polizeiwagens, seine 24-jährige Beifahrerin sowie die 53-jährige Fiat-Fahrerin verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Radlkoferstraße blieb während der Unfallaufnahme etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Zusammenstoß beim Ausparken in Bogenhausen

Am Freitag, dem 23. Januar 2026, ereignete sich gegen 15:40 Uhr am Rosenkavalierplatz ein Unfall. Ein 23-jähriger Münchner parkte seinen Audi, um zwei Mitfahrer aussteigen zu lassen, als eine 83-jährige Frau mit ihrem Mercedes rückwärts ausparkte und gegen den Audi prallte.

Die drei Männer, die sich in der Nähe des Audis aufhielten, wurden verletzt. Der 20-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Der Rosenkavalierplatz war für rund eine Stunde gesperrt.

Die Verkehrspolizei führt die Ermittlungen fort.

Messerattacke löst Großeinsatz in Ludwigsvorstadt aus

Am Samstagabend, den 24. Januar 2026, meldete ein Anrufer eine Auseinandersetzung mit Messern in der Bayerstraße bei der Mathäser-Einkaufspassage. Einsatzkräfte fanden vor Ort einen 26-Jährigen mit afghanischer Staatsangehörigkeit, der Stichverletzungen erlitt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Laut ersten Ermittlungen waren etwa fünf Personen beteiligt, die den Mann angriffen. Die Täter flüchteten in verschiedene Richtungen und die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Kriminalpolizei bearbeitet den Fall und ruft Zeugen auf, sich zu melden.

Rauchentwicklung in Schwabinger Tiefgarage

Am frühen Sonntagmorgen, den 25. Januar 2026, stellten Polizisten der Inspektion 13 in Schwabing Rauch in der Tiefgarage ihres Dienstgebäudes fest. Die Feuerwehr lokalisierte einen technischen Defekt an einem Elektrokabel als Ursache.

Nach Lüftung konnte der normale Dienstbetrieb wieder aufgenommen werden. Die Ermittlungen führt das Kommissariat 13.