Unfall in Zusmarshausen- Baum fällt auf Mann

Am Mittwoch, 28.07.2021 um 15.15 Uhr, fällte ein 70-jähriger Mann in seinem Garten an der Schloßstraße in Zusmarshausen alleine mit seiner Motorsäge einen Baum.

Beim Sturz fiel der Baum auf den Mann. Das linke Bein des Mannes wurde unter dem Baumstamm eingeklemmt. Die aufgerufene Feuerwehr Zusmarshausen befreite den 70-Jährigen aus seiner misslichen Lage.

Nach einer ambulanten Erstversorgung durch Rettungssanitäter flog der Verunfallte mit Verdacht auf eine Beinfraktur mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg.

