Unfall mit Elektrofahrzeug: Gleissperrung in München nach Anhänger-Kollision

Am Donnerstagabend, den 11. Dezember, ereignete sich ein Zwischenfall am Bahnsteig 5/6 in München. Ein Vorfall mit einem Elektro-Transportfahrzeug führte zur Sperrung der betroffenen Gleise. Verletzt wurde niemand, jedoch war ein Technikerteam erforderlich, um den Anhänger zu bergen.

Unfallursache: Umgekipptes Fahrzeug

Gegen 19:15 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mitarbeiter der Deutschen Bahn ein Elektrofahrzeug mit Anhänger auf dem Bahnsteig der Gleise 5 und 6. Beim Versuch, das Gespann zu wenden, kippte der Anhänger in den Gleisbereich. Infolge des Unfalls musste die Deutsche Bahn das betroffene Gleis sperren und die Oberleitung geerdet werden.

Bergungsmaßnahmen und Gleissperrung

Die Bundespolizei sowie das Technische Hilfswerk München wurden alarmiert, um den Vorfall zu untersuchen und den Anhänger aus dem Gleisbereich zu bergen. Die Bergungsmaßnahmen erforderten die Abschaltung und Erdung der Oberleitung durch den Notfallmanager der Deutschen Bahn, was zur Sperrung eines weiteren Gleises führte. Die Sperrung konnte gegen 22:00 Uhr wieder aufgehoben werden, nachdem der Anhänger entfernt worden war.

Folgen des Unfalls

Der Fahrer des Fahrzeugs blieb unverletzt und es bestand kein Anzeichen von Alkoholeinfluss. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.