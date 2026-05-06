Unfallflucht in Lechhausen: Polizei sucht Zeugen für beschädigten Pkw in der Lützowstraße
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Unfallflucht in Lechhausen: Polizei sucht Zeugen für beschädigten Pkw in der Lützowstraße

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Ein geparkter Pkw in der Lützowstraße in Lechhausen wurde am Montag (04.05.2026) zwischen 10:00 und 14:00 Uhr beschädigt. Der Fahrzeughalter bemerkte einen Streifschaden an der vorderen linken Seite seines Autos, der im niedrigen vierstelligen Bereich liegt.

Inhalte im Überblick

Unfallflucht in Lechhausen

Der verantwortliche Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Daten zu hinterlassen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Augsburg ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323 2310 entgegen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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