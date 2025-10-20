Unfallflucht nach Zusammenstoß von Transporter und Straßenbahn in Au-Haidhausen: Augenzeugen gesucht

Am Sonntag, den 19. Oktober 2025, kam es in Au-Haidhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Transporter und eine Straßenbahn der Linie 18/Kurs 25 beteiligt waren. Gegen 14:30 Uhr fuhr die Straßenbahnführerin die Ohlmüllerstraße stadteinwärts und überquerte die Kreuzung am Mariahilfplatz.

Transporter flüchtet nach gefährlicher Aktion

Zur gleichen Zeit fuhr ein weißer Transporter neben der Straßenbahn in die gleiche Richtung. Um an einem geparkten Pkw am rechten Fahrbahnrand vorbeizufahren, überquerte der Transporter eine Sperrfläche und nutzte den Fahrstreifen der Straßenbahn. Die Führerin der Straßenbahn konnte nur durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Ein 63-jähriger weiblicher Fahrgast stürzte dabei und verletzte sich leicht. Der Transporter fuhr ohne anzuhalten weiter stadteinwärts.

Verkehrsbehinderungen und Zeugenaufruf

Während der Unfallaufnahme kam es zu Beeinträchtigungen im öffentlichen Personennahverkehr. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Personen, die sachdienliche Informationen zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Unfallkommando in München zu melden.

Im Zeitraum von Samstag, 18. Oktober 2025, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 19. Oktober 2025, 17:35 Uhr, drangen mehrere Täter in ein Einfamilienhaus in Gräfelfing ein. Sie verschafften sich Zugang durch das Aufschneiden eines Maschendrahtzauns und kletterten anschließend auf den Balkon des ersten Obergeschosses, wo sie die Balkontür aufbrachen. Nachdem sie das Haus durchsucht hatten, nahmen sie einen Tresor mit Schmuck und Edelmetallen mit, der in der Wand verankert war. Der entstandene Beuteschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen

Vor Ort führte die Kriminalpolizei umfassende Spurensicherungsmaßnahmen durch. Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Bereich der Schiffmannstraße, Hans-Cornelius-Straße und Geigerstraße in Gräfelfing verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Kriminalpolizei bittet zudem, Aufzeichnungen von eventuell installierten Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu überprüfen.

Die Suche nach einer vermissten 53-Jährigen, die zuletzt am Mittwoch, den 15. Oktober 2025 gesehen wurde, ist beendet. Die Frau verließ unbemerkt eine Kanzlei im Münchner Stadtteil Lehel und kehrte nicht zurück. Am heutigen Tag wurde sie wohlauf an ihrer Wohnadresse im Landkreis Ostallgäu aufgefunden. Aufgrund einer Sprachbarriere wurde die Polizei nicht über ihre Rückkehr informiert. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daraufhin beendet.

Festnahmen nach Callcenterbetrug

Am Freitag, den 17. Oktober 2025, ereignete sich ein Fall von organisiertem Callcenterbetrug in Bogenhausen. Eine über 80-jährige Frau wurde von einer Unbekannten angerufen, die vorgab, die Tochter der Seniorin sei schwer erkrankt und benötige dringend finanzielle Unterstützung. Der Seniorin entstand ein Verlust in Höhe mehrerer zehntausend Euro an Schmuck, Bargeld und Gold, den sie später an eine weibliche Person übergab. Zivilkräfte der Münchner Polizei konnten die Abholerin und ihren männlichen Komplizen, beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland, festnehmen. Die übergebenen Wertgegenstände wurden sichergestellt.

In Feldkirchen wurden am Samstag, den 18. Oktober 2025, zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch gefasst. Zwei unbekannte Täter gelangten gewaltsam in ein Einfamilienhaus. Dank einer aufmerksamen Nachbarin, die die Polizei alarmierte, konnten die Täter nach einer Verfolgung über die Autobahn A94 festgenommen werden. Beide befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 51 geführt.

Politisch motivierte Sachbeschädigung in München

Zwei Fälle von politisch motivierter Sachbeschädigung ereigneten sich in der Münchner Altstadt und Isarvorstadt. Am Freitag, den 17. Oktober 2025, wurde eine übelriechende Flüssigkeit an einem Eingang einer christlichen Einrichtung in der Altstadt ausgebracht. Am Folgetag ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in einer EU-Einrichtung in der Isarvorstadt. In beiden Fällen handelt es sich vermutlich um Buttersäure. Die Polizei sucht Zeugen, die in den betroffenen Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

In Aschheim versuchte ein 21-jähriger Fahrer am Sonntag, den 19. Oktober 2025, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Trotz Anhaltesignalen beschleunigte der 21-Jährige seinen BMW und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch den fließenden Verkehr. Nach einer Verfolgungsjagd konnten Polizeikräfte das Fahrzeug an einer Kreuzung stoppen. Es stellte sich heraus, dass der BMW illegal modifiziert war. Der Fahrer wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenem Kfz-Rennen angezeigt.