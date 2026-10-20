Unfallmasche in Meeder: Betrüger erbeuten Wertsachen

Betrüger haben eine Seniorin aus Meeder mit der sogenannten Unfallmasche getäuscht. Ein unbekannter Mann holte anschließend Gegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro an ihrer Haustür ab.

Die über 70-Jährige erhielt am Freitag einen Anruf von den Betrügern. In einem mehr als einstündigen Gespräch setzten sie die Frau unter Druck und behaupteten, ein naher Angehöriger habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Für die Abwendung einer angeblichen Haftstrafe sei eine Kaution erforderlich.

Kripo sucht Zeugen

Zwischen 19 und 20 Uhr kam daraufhin ein unbekannter Mann in die Bahnhofstraße und holte die Gegenstände ab. Er ist nach Angaben der Polizei etwa 30 bis 40 Jahre alt, hat einen Vollbart und eine schlanke Statur.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die am Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.

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