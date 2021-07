Ungepflegter Exhibitionist befriedigt sich am Helenensee in Kissing

Am Montag, den 12.07.21, gegen 16:30 Uhr, befand sich eine 49-jährige beim Sonnenbaden am Helenensee in Kissing. Es kam ein unbekannter Mann auf sie zu und stellte sich in ca. 3 Metern Entfernung vor die 49-jährige.





Der Mann begann sofort zu onanieren. Die 49-jährige gab dem unbekannten Mann zu verstehen, dass er verschwinden solle. Auf die Ansprache hin flüchtete der Mann. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Mann führte nicht zum Erfolg.

Der Unbekannte wird als mittelgroß, sehr dick, ungepflegte Erscheinung beschrieben. Er trug eine kurze Hose und ein graues T-Shirt. Eventuell war der Mann mit einem orangen Kastenwagen unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 0821/323-1710 entgegen.

