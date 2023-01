Professor Hänggi erhält den Preis als emeritierter Professor für theoretische Physik an der Universität Augsburg aufgrund seiner Verdienste für die Entwicklung des Brownschen Motors und seiner bahnbrechenden Beiträge zur statistischen Nichtgleichgewichtsphysik, relativistischen Thermodynamik und Quantenthermodynamik.

Die Forschungsarbeiten von Prof. Hänggi umfassen richtungweisende Beiträge zur nützlichen Rolle von Fluktuationen, zu normaler und anomaler Diffusion in eingeschränkten Geometrien und zum Wärmetransport in Nanomaterialien. Besonders hervorzuheben sind sein ursprüngliches Brownsches Motorkonzept, seine Originalbeiträge zusammen mit wichtigen Anwendungen in Physik und Medizin zur stochastischen Resonanz, zum dissipativen und zeitabhängig angetriebenen Quantentunneln, der Charakterisierung der relativistischen Brownschen Bewegung und der relativistischen Thermodynamik sowie seine jüngsten Beiträge zu den Grundlagen der Quantenthermodynamik im und fern vom Gleichgewicht.

In Zusammenarbeit mit experimentellen Gruppen fanden seine Forschungen darüber hinaus Eingang in zwei Patente zur optimalen Signalerkennung mittels Stochastischer Resonanz (Controlled Stochastic Resonance, US Patent 6, 285, 249 B1) und zur Trennung von Mikro- und Nanoteilchen bzw. Zellen mittels seines Brownschen Motor-Konzepts (PCT Europe, USA, Japan: EP 00/01 369; German Patent: 199 07 564).

Peter Hänggi studierte an der Universität Basel, Schweiz (1970-1977; B.Sc. 1972; M.Sc. 1974; Ph.D. 1977). Schon in seiner Doktorarbeit untersuchte er die zeitliche Entwicklung, dynamische Symmetrien, Nichtgleichgewichts-Fluktuationstheoreme sowie die Antworttheorie für stochastische Prozesse fernab des thermischen Gleichgewichts. Er verbrachte seine Jahre als Post-Doc an der Universität Illinois Urbana-Champaign in der experimentellen Arbeitsgruppe von Prof. Hans Frauenfelder, an der Universität Stuttgart bei Prof. Hermann Haken, an der Universität California San Diego und war von 1980 bis 1986 Assistant Professor und Associate Professor am Polytechnic Institute New York, USA. Von 1986 bis März 2019 war er als ordentlicher Professor an der Universität Augsburg tätig. Seit April 2019 arbeitet er als Emeritus weiter.

Mit dieser international herausragenden, höchst angesehenen Auszeichnung für Statistische Physik reiht sich nun eine weitere in seine schon umfangreiche Liste wissenschaftlicher Auszeichnungen ein. Die wichtigsten darunter sind:

der Jens-Lindhard-Lecture-Preis der Aarhus Universität (2010)

die Lars-Onsager-Lecture und Onsager-Medaille der Norwegian University of Science und Technology (2011)

die Blaise-Pascal-Medaille der Europäischen Akademie der Wissenschaften (2018)

die Smoluchowski-Medaille der Jagiellonian University Kraków (2006)

und der Marian-von-Smoluchowski-Emil-Warburg-Preis (2019), der gemeinsam von der Deutschen und der Polnischen Physikalischen Gesellschaft vergeben wurde.

Peter Hänggi wurde außerdem mit mehr als zehn Ehrendoktorwürden ausgezeichnet und ist gewähltes Mitglied der Deutschen Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, der Academia Europaea, der Europäischen Akademie der Wissenschaften (EURASC) und der Academiei Române.

Der Lars-Onsager-Preis

Der Lars-Onsager-Preis 2023 wird bei der diesjährigen, allgemeinen APS-März-Konferenz am 08. März in Las Vegas mit einer Vortragseinladung im Rahmen einer Preis-Sitzung gewürdigt. Sie findet gemeinsam mit der Abteilung für Physik der kondensierten Materie (APS-DCMP) und der Fachgruppe Statistische und nichtlineare Physik (APS-GSNP) statt.