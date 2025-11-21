Newsletter
1 Min.Lesezeit

Unicef macht auf prekäre Lage von Kindern in der Ukraine aufmerksam

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das deutsche Komitee des Kinderhilfswerks Unicef macht vor dem einsetzenden Winter in der Ukraine auf die prekäre Lage von Kindern und Jugendlichen aufmerksam.

Unicef Macht Auf Prekäre Lage Von Kindern In Der Ukraine AufmerksamUnicef (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die inzwischen in diesem Jahr über 760 russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur bis Ende Oktober zeigen die ganz harte Seite des Krieges”, sagte Geschäftsführer Christian Schneider der “Rheinischen Post” (Freitagausgabe). “Es wird jetzt schnell sehr kalt hier werden – dann stellen sich schlicht physische Überlebensfragen für die Kinder und Familien.”

Die Bundesregierung hatte im Haushalt die Mittel für humanitäre Hilfe für 2025 im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte gekürzt, auch im kommenden Jahr wird das Budget auf diesem Niveau bleiben. “Mein Appell kann nur lauten, dass diese Hilfe für die Menschen eklatant wichtig ist”, sagte der Unicef-Chef.

Das gelte nicht nur für die deutsche Hilfe. “Unsere Budgets sowohl in der Ukraine als auch in anderen großen Krisengebieten wie dem Sudan, stehen aufgrund der Entscheidungen zahlreicher weiterer Regierungen sehr unter Druck”, sagte Schneider. “Wir haben es mit privaten Spenden und den Beiträgen der Bundesregierung in der Hand, dass die Menschen gerade in der Nähe der Front den nächsten bitterharten Kriegswinter überleben.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel