Uniklinik Augsburg warnt vor Fake-Anrufen

Betrüger fordern im Namen der Uniklinik Augsburg Geld für angeblich im Krankenhaus liegende Angehörige ein. Die Polizei ist informiert.

Ende April diesen Jahres versuchten Betrüger schon einmal, mit dieser Masche an Geld zu kommen: Zahlreiche Anrufe gingen auch jetzt gerade wieder bei Augsburger Bürgerinnen und Bürgern ein mit der Aufforderung, ein in der Uniklinik liegender Angehöriger brauche dringend spezielle Medikamente, für die Geld – teilweise Summen in fünfstelliger Höhe – auf ein bestimmtes Konto überwiesen werden solle. Dabei handelt es sich um Fake-Anrufe. Das Universitätsklinikum würde niemals Geld auf diese Art und Weise einfordern.

Legen Sie, sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, am besten einfach auf und, wenn es Ihnen möglich ist, informieren Sie die Polizei. Kommen Sie der Aufforderung bitte keinesfalls nach. Die zuständigen Stellen wurden durch das UKA unverzüglich informiert.

Ines Lehmann