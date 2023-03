Uniklinikum Augsburg bekommt einen Neubau

Der Bayerische Ministerrat hat heute grünes Licht für die Planung des Neubaus des Uniklinikums Augsburg gegeben, der Projektantrag wird erstellt. Das ist der nächste Meilenstein für den Medizinstandort Bayern.

Wissenschaftsminister Markus Blume betont: „Neubau statt Sanierung! In Augsburg soll eines der modernsten Klinikareale Europas entstehen. Ein Neubau spart Kosten, Nerven und Zeit. Und damit verbinden sich große Hoffnungen: weniger Belastungen für Patienten, Personal und Besucher, geringere Bau- und Terminrisiken, hochflexible moderne Strukturen, mehr Klimaschutz und vor allem eine deutlich schnellere Realisierung. Unsere Universitätsklinika sind Rückgrat der medizinischen Versorgung im Freistaat. Unser Credo für mehr Fortschritt in der Medizin: vernetzt denken, deutlich beschleunigen und kräftig investieren. Der Auf- und Ausbau der Hochschulmedizin in Augsburg zeigt: In Bayern machen wir ernst: Wir bringen Spitzenmedizin zu den Menschen, nicht umgekehrt.“

Gesundheitsminister Klaus Holetschek fügt hinzu: „Das Universitätsklinikum Augsburg spielt eine ganz zentrale Rolle in der stationären Versorgung in Schwaben. Deshalb begrüße ich die Planungen für einen Neubau sehr. Bayern steht hinter den Krankenhäusern und leistet Investitionen auf Rekordniveau in hochmoderne Gebäude und technische Ausstattung. Für die staatliche Krankenhausplanung ist ein gut gegliedertes, aufeinander abgestimmtes System von Krankenhäusern der wohnortnahen Grundversorgung, der Schwerpunktversorgung und – wie im Fall des Universitätsklinikums Augsburg – der Maximalversorgung für Schwaben von herausragender Bedeutung. Bei der Planung von Größe und Leistungsspektrum des Neubaus der Universitätsklinik Augsburg bietet sich die Chance, auch die umliegenden Kliniken zu berücksichtigen.“

Die bayerische Hochschulmedizin bietet Forschung, Medizin und Versorgung auf absolutem Weltniveau. Der Freistaat ist Medizinstandort Nummer eins in Deutschland. Mit dem Aufbau der sechsten Medizinischen Fakultät und der Stärkung des Uniklinikums in Augsburg untermauert der Freistaat diesen Anspruch weiter – kein anderes Land wagt sich an ein solches Mammutprojekt.

Das Uniklinikum Augsburg hat einen Einzugsbereich, der weit über die Region Augsburg hinaus strahlt. Es ist der Maximalversorger für den gesamten südwestbayerischen Raum. Mit der Entscheidung für den Neubau einher geht ein klares Bekenntnis: Moderne Spitzenmedizin in ganz Bayern für alle Bayern! Der Freistaat nimmt sich der Aufgabe einer zukunftssicheren und modernen medizinischen Versorgung in allen Regionen kraftvoll an. Das gilt auch für die Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern: Die Anzahl der Medizinstudienplätze wird in Bayern kontinuierlich und spürbar ausgebaut. Insgesamt schafft Bayern rund 2.700 zusätzliche neue Medizinstudienplätze, 1.500 davon in Augsburg – das ist bundesweit einmalig.