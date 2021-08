Union erwägt Ausschluss von Impfverweigerern aus sensiblen Berufen

Unionsfraktion-Chef Ralph Brinkhaus (CDU) erhöht den Druck auf Impfunwillige im Erziehungs- oder Pflegebereich. „Wir haben uns immer dagegen ausgesprochen, aber wir müssen uns die sensitiven Bereiche ansehen“, sagte er dem „Spiegel“. Wenn sich jemand Sorgen mache, weil sich eine Kita-Erzieherin nicht impfen lasse, nehme er das sehr ernst.

Impfspritze mit Moderna wird aufgezogen, über dts Nachrichtenagentur

Man könne „niemanden zwingen, sich impfen zu lassen“, so Brinkhaus. „Aber wenn in der Hochansteckungsphase im Herbst ungeimpfte Menschen in sensitiven Bereichen arbeiten, sollte man sie vielleicht woanders einsetzen.“ Die Corona-Inzidenz stieg laut RKI-Angaben am Freitag auf 70. Der Wert ist in den letzten fast zwei Monaten kontinuierlich angestiegen. Auch die Zahl der von Corona-Patienten belegten Intensivbetten steigt – aber nicht ganz so schnell wie bei früheren Wellen.