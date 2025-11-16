Union forder von Airlines niedrigere Ticketpreise

Die Union ruft die Airlines auf, die Ticketpreise noch vor der von der Koalition beschlossenen Senkung der Luftfahrtsteuer ab Juni 2026 zu senken. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion für Verkehr, Stephan Stracke, sagte der “Bild am Sonntag”: “Am besten wäre eine Preissenkung schon vor der Steuersenkung am 1. Juli 2026. Dann würde bereits der nächste Sommerurlaub günstiger.”

Das wäre seiner Ansicht nach dann “nicht nur ein gutes Signal für Familien, die auf die Sommerferien angewiesen sind, sondern würde auch den Luftverkehr pushen”. Vor allem von der Lufthansa erwarte er zudem, dass sie ihr Flugangebot überprüfe und gestrichene Verbindungen zurücknehme. Wenn Steuern und Gebühren für die Airlines sinken würden, müssten auch die Fluggäste etwas davon haben. “Der Ticketpreis muss runter. Das erwarte ich jetzt von den Fluggesellschaften, allen voran von der Lufthansa”, so Verkehrsexperte Stracke.