Union für höhere CO2-Bepreisung noch in dieser Legislaturperiode

Unionsfraktionsvize Andreas Jung fordert, den CO2-Preis schneller zu erhöhen als bislang vorgesehen. „Wenn wir jetzt die Ziele anheben und doch ja recht einig sind, dass die CO2-Bepreisung unser Leitinstrument für Klimaschutz ist, dann kommen wir doch gar nicht drumrum, hier schneller voranzugehen“, sagte er am Mittwoch im RBB-Inforadio. So müssten die Schritte größer, der Pfad straffer werden und man müsse früher zu einer Preisbildung am Markt kommen.

Kerosin-Tankstelle, über dts Nachrichtenagentur

Die Union will laut Jung mit der SPD sprechen, um in diesem Verfahren voranzukommen: „Wir müssen jetzt den Preis für 2022 festlegen. Das kann nicht die nächste Regierung machen, dann ist es zu spät.“