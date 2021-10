Union-Profi Ryerson geht es in Bundesliga nur um Klassenerhalt

Der Fußball-Profi vom Bundesligisten Union Berlin, Julian Ryerson, sieht weiterhin den Nicht-Abstieg als Zielsetzung für diese Saison. „Wir haben gesagt, dass es in erster Linie um den Klassenerhalt geht – so ist es“, sagte er RBB24. „Wir wussten vor der Saison, dass es hart werden würde mit drei Wettbewerben.“ Bis jetzt haben man das „sehr gut hinbekommen“, aber jetzt komme eine Periode, in der viele Spiele anständen, so der Verteidiger.

Julian Ryerson (Union Berlin), über dts Nachrichtenagentur

Über seine Einsatzzeiten mache er sich keine Sorgen: „Ich möchte natürlich so oft wie möglich spielen, habe mich positiv entwickelt und in den letzten Jahren auch mehr und mehr Einsatzzeit bekommen.“ Auf diesem Weg möchte er bleiben.