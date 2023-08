Union will Grunderwerbsteuer für erste Immobilie abschaffen

Die Union will mit der Abschaffung der Grunderwerbsteuer für den Bau einer Immobilie den Wohnungsbau in Deutschland ankurbeln. „Das würde in einem ersten Schritt helfen“, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann der „Rheinischen Post“ (Mittwochsausgabe). „Es fehlen 700.000 Wohneinheiten in Deutschland. Der Wohnungsmarkt ist tot“, fügte er hinzu.

Häuser (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Das Bauhandwerk habe zudem keine Perspektive. Die Bundesregierung habe ihr Versprechen gebrochen, 400.000 neue Wohnung im Jahr zu bauen, sagte Linnemann.

Die von der SPD geplante Begrenzung des Mietanstieges auf angespannten Wohnungsmärkten lehnt die Union ab. „Eine neue Mietbegrenzung bringt nichts. Im Gegenteil: Sie würgt den Bau neuer Wohnungen ab“, sagte der Generalsekretär.