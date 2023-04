Union will Lebensmittelverschwendung in Deutschland verringern

Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag will die Lebensmittelverschwendung in Deutschland verringern. Das geht aus einem Antrag der Unionsfraktion hervor, über den die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben) berichten. Das Thema soll am Donnerstag auf die Tagesordnung des Bundestags gesetzt werden.

Einkaufsregal in einem Supermarkt, über dts Nachrichtenagentur

Die Unionspolitiker wollen unter anderem die kostenlose Weitergabe von Lebensmitteln an die Tafeln, soziale Einrichtungen und Organisationen vereinfachen. Außerdem soll eine bundesweite Kompetenzstelle Unternehmen bei der weiteren Reduzierung der Lebensmittelverschwendung helfen. Weiter fordert die Union die Bundesregierung auf, „eine umfassende Datenlage mit Blick auf Lebensmittelverschwendung in Deutschland entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erarbeiten“. In dem Antrag heißt es, „elf Millionen Tonnen weggeworfene Lebensmittel pro Jahr, davon zwei Prozent in der Primärproduktion (0,2 Millionen Tonnen), 15 Prozent in der Verarbeitung (1,6 Millionen Tonnen), sieben Prozent im Handel (0,8 Millionen Tonnen) sowie 17 Prozent in der Außer-Haus-Verpflegung (1,9 Millionen Tonnen) sind entschieden zu viel“.