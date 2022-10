Unions Fraktionschef Merz Wird Podcaster

Unions-Fraktionschef Friedrich Merz geht unter die Podcaster. Wie die „Rheinische Post“ (Samstagausgabe) berichtet, wird Merz unter dem Titel „Bei Anruf Merz“ zum Ende jeder Sitzungswoche einen Podcast mit der Moderatorin und Journalistin Shary Reeves aufnehmen.

Start soll bereits an diesem Wochenende sein. „Es soll ein interessantes Gespräch über die Themen der Sitzungswoche werden“, sagte ein Sprecher der Redaktion. Reeves werde Merz am Ende jeder Sitzungswoche anrufen. In humorvoller und persönlicher Art solle dann über die wichtigsten Themen der Bundestagssitzungen kontrovers diskutiert werden.

Beide hätten sich vor zwei Wochen erstmals getroffen. Der Podcast werde auf allen bekannten Podcast-Plattformen verfügbar sein. Reeves ist unter anderem bekannt als langjährige Moderatorin der Sendung „Wissen Macht Ah“.

Foto: Friedrich Merz, über dts Nachrichtenagentur