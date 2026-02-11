type here...
Unionsfraktion begrüßt Merkel-Besuch auf CDU-Parteitag

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Sepp Müller (CDU), stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag, begrüßt, dass die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) überraschend ihren Besuch beim CDU-Parteitag angekündigt hat.

“Angela Merkel hat 16 Jahre erfolgreich regiert”, sagte Müller der Sendung “Frühstart” von RTL und ntv am Mittwoch. “Wenn das das Ziel von Friedrich Merz ist, wünsche ich ihm und uns allen viel Erfolg gemeinsam, dass wir so eine erfolgreiche Kanzlerschaft kriegen, wie wir mit Angela Merkel hatten.”

Rückblickend seien einige Entscheidungen nicht richtig gewesen, deswegen würden jetzt einige Dinge “anders und besser” gemacht, so Müller. “Aber eines ist auch klar: Wir haben eine gute Kanzlerin gehabt. Angela Merkel hat unser Land durch stürmische Zeiten geführt.”

Bei der Wiederwahl von Friedrich Merz als CDU-Parteivorsitzendem erwartet Müller “ein sehr gutes Ergebnis”. “Deutlich besser als andere Parteivorsitzende in der Koalitionsfraktion.” Es gehe nicht um eine Prozentzahl, sondern darum, wie sich die CDU zukünftig als Partei aufstelle, um auch weiterhin Profil zu haben, sagte der Unionsfraktionsvize. “Und da ist es wichtig, dass wir einen Parteivorsitzenden an der Spitze haben, der auch die Kraft unserer Parteimitglieder dahinter hat. Und davon gehe ich aus, dass er das mehrheitlich mit sehr, sehr großer Mehrheit haben wird.”

