Newsletter
Montag, Oktober 20, 2025
14.3 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unionsfraktion richtet Feier für 70. Geburtstag von Merz aus

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Union will am 11. November offenbar eine Geburtstagsfeier für Bundeskanzler Friedrich Merz aus. Das berichtet der Focus unter Berufung auf Unionskreise.

Unionsfraktion Richtet Feier Für 70. Geburtstag Von Merz Aus
Friedrich Merz am 20.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

CDU-Chef Merz wird am 11. November 70 Jahre alt. “Es wird auf der Präsidialebene im Bundestag einen Empfang geben – einen netten, würdigen Abend für den Bundeskanzler und Ex-Fraktionsvorsitzenden”, heißt es in Unionskreisen. Geplant sei ein “Get-together mit ein bisschen Musik”.

Dem Vernehmen nach werden Fraktionschef Jens Spahn und der CSU-Landesgruppenvorsitzende Alexander Hoffmann eine Rede zum Geburtstag des Kanzlers halten. Auch Kanzler Merz selbst wird wohl eine Rede halten und ein Geschenk entgegennehmen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...
Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Landsberg am Lech

Verkehrsunfall auf der B17 bei Fuchstal – Drei Leichtverletzte und Totalschaden an beiden Fahrzeugen

0
Am Samstagabend kam es auf der Bundesstraße 17 bei...
News

Gewinnspiel | Halloween im Skyline Park – ein schaurig-schönes Erlebnis für die ganze Familie

0
Gruselige Gestalten, unheimliche Begegnungen und schaurige Attraktionen machen Halloween auch 2025 wieder zu einem ganz besonderen Erlebnis im Skyline Park. Wenn die Tage kürzer werden, der Nebel über den Skyline Park zieht und die Dunkelheit einbricht, verwandelt sich das sonst so idyllische Allgäuer Freizeitparadies in eine Bühne des Schreckens – und bietet Nervenkitzel für Groß und Klein.

Neueste Artikel