Mittwoch, Oktober 15, 2025
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unionsfraktion wirft EKD “politische Schlagseite” vor

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der CDU-Politiker und Unions-Fraktionsgeschäftsführer Steffen Bilger hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) scharf kritisiert und Kirchenfunktionären Entfremdung von ihren Mitgliedern vorgeworfen.

Unionsfraktion Wirft Ekd &Quot;Politische Schlagseite&Quot; VorEvangelische Kirche (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die politische Schlagseite der EKD empfinden viele evangelische CDU-Mitglieder als eine Zumutung”, sagte Bilger dem “Focus”. “Auch viele andere Kirchenmitglieder sehen das so und schauen viel differenzierter und konservativer auf die Lage als die Funktionäre.”

Er habe den Eindruck, “dass etliche Repräsentanten der Kirchen gar nicht spüren, wie sehr sie sich von ihren Mitgliedern entfernen”, sagte der CDU-Politiker. “Die Kirchen sollen sich einmischen und natürlich auch Kritik an der Politik üben, wenn es angebracht ist und die Kritik auf Grundlage der christlichen Botschaft erfolgt.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

