Unionsfraktionsvize für Waffenlieferungen an Ukraine

Unionsfraktionsvize Johann Wadephul hat sich für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. „Die Bedrohung der Ukraine durch Russland ist real“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ vor dem Antrittsbesuch von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in der Ukraine am Montag. Kiew sei auf Unterstützung angewiesen.

Flagge der Ukraine, über dts Nachrichtenagentur

„Die NATO muss der Ukraine im Konflikt mit Russland beistehen“, bekräftige der CDU-Politiker. Russland müsse um die Entschlossenheit des Westens wissen. „Unsere bisherige Ablehnung der Lieferung von Waffen ist von Russland offenbar als Ermutigung zur Fortsetzung der Verletzung der Souveränität der Ukraine verstanden worden“, so Wadephul.

Diese Position sei daher nicht mehr haltbar.