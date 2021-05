Universitätsklinikum Augsburg hebt Besuchsverbot auf

Ab Donnerstag, den 3. Juni 2021 (Fronleichnam), wird das Besuchsverbot am Universitätsklinikum Augsburg aufgehoben und es tritt eine stufenweise aufgebaute Besucherregelung in Kraft – die sogenannte Besucherampel.

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Michael Beyer, Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor, sagt dazu: „Wir sind sehr froh, dass wir das Besuchsverbot teilweise wieder aufheben und so unseren stationären Patienten die Möglichkeit geben, wieder Besuch empfangen zu können.“

Mit der Besucherampel könne das universitäre Krankenhaus tagesaktuell auf das regionale Infektionsgeschehen in Stadt und Landkreis Augsburg, aber auch der Region Schwaben reagieren, so Beyer. Kommt es z.B. zu einer Veränderung der vom Robert Koch-Institut veröffentlichten Inzidenzwerte in der Region, „werden auch wir unsere Besuchsregelungen nach dem Ampelsystem anpassen“, erklärt der Ärztliche Direktor. Neben den Inzidenzwerten fließen aber auch andere Kriterien in die Entscheidung, welche Stufe der Besucherampel für das Klinikum gilt, mit ein. Daher ist es ratsam vor einem Besuch die tagesaktuelle Regelung auf der Internetseite des Krankenhauses, unter » www.uk-augsburg.de/coronavirus, bzw. /besucherampel einzusehen.

Springt die Ampel z.B. auf Rot wird ein Besuchsverbot verhängt. In den Bereichen Gelb, Hellgrün und Dunkelgrün gelten jeweils abgestufte Besuchsregelungen (→ siehe » Besucherampel [Tabelle]). Beyer ergänzt: „Leider ist es uns trotz der Lockerungen nicht möglich Besuche auf den COVID-Normalstationen und den COVID-Intensivstation zuzulassen.“ Auch Besuche auf den Intensivstationen sind nur eingeschränkt möglich.

Das gilt es zu beachten: Die GGG-Regel!

Welche Person oder welche Personen zu Besuch kommen darf, wird durch den Patienten festgelegt und dem Mitarbeitenden auf der Station mitgeteilt (→ Anzahl siehe Besucherampel). Voraussetzung für den Einlass der Besuchenden ist die Einhaltung der GGG-Regel. Das heißt, folgende Personen haben Zutritt:

G – GEIMPFT = Vollständig geimpfte Personen

Vorlage des Impfausweis, 2 Impfungen, mind. 14 Tage zurückliegend

G – GENESEN = Genesene Personen

Vorlage des positiven PCR-Test > 28 Tage aber < 6 Monate ODER

Vorlage des positiven PCR-Test > 6 Monate + 1. Impfung ODER

Vorlage des positiven PCR-Test und Genesungsnachweis

G – GETESTET = Negativ getestete Personen

Vorlage eines negativen Test → Bei den Testungen gilt ein negatives PCR-Ergebnis (für 48 h) oder ein negativer Antigen-Schnelltest (für 24 h) mit einem Ergebnisbericht einer medizinischen Einrichtung, dazu zählen z.B. Apotheken, Arztpraxen oder Testzentren.

„Einlassticket“ & Wartezeiten:

Bitte beachten Sie, dass es bei der Eingangskontrolle zu längeren Wartezeiten kommen kann. Helfen Sie mit, die Wartezeiten in der Einlasskontrolle zu verkürzen, indem Sie sich vorab online anmelden/registrieren (» www.uk-augsburg.de/besuch) und indem Sie Ihre Besuchsstunde nicht nur am Nachmittag (ab 14 Uhr), sondern auch mal am frühen Abend (bis 19 Uhr) planen.

Weitere Hinweise: Die AHA-L-Regel!

Bitte beachten Sie, dass auf dem gesamten Gelände und in den Gebäuden des Universitätsklinikums Augsburg die Pflicht zum Tragen einer Maske besteht (für Besuchende: FFP-2-Maske) – bitte halten Sie trotz der Lockerungen Abstand zu einander, waschen und desinfizieren Sie sich die Hände und lüften Sie die Räume, in denen Sie sich aufhalten regelmäßig.

