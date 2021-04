Universitätsklinikum Augsburg warnt vor Fake-Anrufen

Zahlreiche aufgeregte Anrufe gingen heute Morgen in der Telefonzentrale des Universitätsklinikums Augsburg ein.

Die Bürger*innen hätten einen Anruf aus dem UK Augsburg erhalten, in dem ihnen mitgeteilt wurde, ein Angehöriger sei als Patient oder Patientin in die Uniklinik eingeliefert worden und benötige dringend Geld zur weiteren Behandlung. Das sind Fake-Anrufe! Um an das Geld ihrer Opfer zu kommen, gehen Betrüger raffiniert vor. Das Klinikum würde jedoch niemals auf diese Art und Weise agieren. Bitte regieren Sie deshalb keinesfalls auf diese Anrufe oder kommen der Aufforderung nach, in irgendeiner Art und Weise Geld zu hinterlegen. Am besten ist, Sie ignorieren diese Anrufe und legen unverzüglich auf.