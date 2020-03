Univiertel – Diskogast rastet aus – Schaulustige erschweren Arbeit der Polizei

Am Sonntag gegen 04.20 Uhr geriet ein 20-Jähriger mit dem Personal einer Diskothek in der Piccardstraße in Streit. Bei Eintreffen der Streife wurde er bereits vom Sicherheitspersonal festgehalten. Der Mann ließ sich auch von den Beamten nicht beruhigen und sollte auf Grund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden.

Symbolbild

Trotz Fesselung wehrte er sich massiv und versuchte mehrmals, den Beamten einen Kopfstoß zu versetzen. Nur mit enormen Aufwand konnte der 20-Jährige schließlich in den Polizeiarrest gebracht werden. Dabei wurden die Beamten ununterbrochen beleidigt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung.

Die Arbeit der Beamten wurde zusätzlich durch das Verhalten von Schaulustigen erschwert. Ein ebenfalls 20-Jähriger mischte sich aktiv ein und ging aufgebracht auf die Beamten sowie den renitenten Mann zu. Dieser Mann musste durch weitere Beamte zurückgehalten werden. Darauf reagierte er mit Beleidigungen gegen die Polizisten. Auch ihn erwartet eine Anzeige.

