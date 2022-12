Die Augsburger Panther hatten gegen Bremerhaven früh wie der sichere Sieger ausgesehen, machten es aber schließlich wieder unnötig spannend. Am Ende reichte es aber für einen 4:3-Sieg über Bremerhaven.

Die Augsburger Panther stecken nach null Punkten am vergangenen Wochenende im Tabellenkeller fest. Gegen Bremerhaven musste am Mittwochabend dringend etwas auf das Konto eingezahlt werden. Gut für den AEV, dass mit dem lange verletzten Matt Puempel der letztjährige Topangreifer endlich wieder auflaufen konnte.

Seine Mannschaftskameraden zeigten sich gegen die Pinguins zu Beginn ungewohnt effizient. Am Ende der Partie sollte man nur halb so oft auf das gegnerische Tor geschossen haben, wie die Gäste, es sollte aber reichen.

Schon der erste ernstzunehmende Angriff klingelte im Tor der Norddeutschen. Barinka brachte die Panther nach feiner Vorarbeit von LeBlanc mit 1:0 in Führung (7.). Als wenig später Broadhurst und dann Kuffner (in Überzahl) nachlegen konnten, schien bereits nach einer Viertelstunde vieles geklärt. Doch wirklich klar war im Curt-Frenzel-Stadion noch gar nichts. Augsburgs Hintermannschaft zeigte sich trotz der klaren Führung auch in diesem Spiel extrem anfällig. Nachdem Rogl gegen Andersen und kurz vor der Pause Lamb bei einem Nachschuss von Friesen nichts ausrichten konnten, war das Spiel innerhalb weniger Augenblicke wieder offen. Bruggisser koinnte kurz nach dem Seitenwechsel mit einem satten Schuss eine Überzahlsituation nützen, die Nordlichter hatten wieder alle Laternen angeschaltet. Würden die Fischtown Pinguins die Partie nun endgültig drehen? Die Antwort auf diese Frage hatte Augsburgs Volek parat. Nach Vorarbeit von Trevelyan traf der junge Angreifer zur erneuten Führung (31.).

Fotos: Dunja Dietrich 1 von 14

Bremerhaven versuchte noch alles, Augsburg erlaubte sich aber keine weiteren Patzer mehr, hatte mit Endras zudem einen starken Rückhalt im Tor. Mit viel Glück konnte der knappe Vorsprung schließlich bis über die Schlusssirene gerettet werden. Drei ganz wichtige Punkte wanderten auf das Konto der Panther. Am Freitag muss die Mannschaft von Peter Russel in Mannheim ran, ehe am Sonntag das Kellerduell gegen die Berliner Eisbären folgt.