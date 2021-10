Unregelmäßigkeiten bei Corona-Impfung im Wemding – So geht es nach Antikörpertests weiter

In einer Arztpraxis in Wemding sollen Bestätigungen ohne erfolgte Coronaimpfung ausgestellt und möglicherweise auch Placebo-Impfungen durchgeführt worden sein. Die in der Praxis ausgestellten Impfnachweise sind aktuell ungültig. Während die Ermittlungen gegen den Arzt noch laufen, wurden Antikörpertestung bei betroffene Patientinnen und Patienten durchgeführt.

An insgesamt sechs Tagen konnten sich betroffene Patientinnen und Patienten der Praxis Dr. Holst in Nördlingen einer Antikörpertestung unterziehen, auch bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten war und ist dies weiterhin möglich. Nach erfolgter Blutabnahme werden die Proben durch das Labor des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) serologisch ausgewertet. Anschließend erfolgt durch das Gesundheitsamt Donau-Ries eine Bewertung jedes einzelnen Befundes, in Zusammenschau mit den vorliegenden Impf- oder Infektionsdaten. Je nach Ergebnis des Befunds kann diese Bewertung unterschiedlich aufwendig sein und die Einbeziehung weiterer Fachstellen erforderlich machen. Die Leiterin des Gesundheitsamtes, Frau Dr. Raffaella Hesse, erklärt dazu: „Nach den bisherigen Auswertungen der Antikörpertests gibt es einige medizinisch sehr klare Ergebnisse, diese können relativ schnell bearbeitet werden und wurden den Betroffenen, je nach wahrgenommenem Testtermin, auch bereits zugesandt.“

In den übrigen Fällen ist teilweise jedoch eine aufwendigere, individuelle medizinische Auswertung der Daten erforderlich, die mehr Zeit in Anspruch nimmt: „Hierbei achten wir auf größte Sorgfalt. Selbstverständlich setzen wir dennoch alles daran, jeden einzelnen Fall schnellstmöglich auszuwerten.“

Betroffene, die deshalb bislang noch kein Ergebnis erhalten haben, werden darum gebeten, trotz der schwierigen Situation weiter Geduld aufzubringen und von Anfragen zum individuellen Bearbeitungsstand an das Gesundheitsamt abzusehen. Voraussichtlich können alle Befunde bis zum Wochenende versendet werden. In Einzelfällen, in welchen noch einzelne Daten zur Bewertung fehlen, kann sich der Versand noch verzögern.

Das Gesundheitsamt informiert vorrangig alle Betroffenen, bei welchen keine Antikörper nachgewiesen werden konnten, da bei diesen Personen davon ausgegangen werden muss, dass Sie weder durch eine durchlaufene Infektion, noch durch eine Impfung geschützt sind. Wie viele Personen betroffen sind, lässt das Landratsamt aktuell noch offen. Anschließend werden Betroffene informiert, bei welchen beispielsweise lediglich eine weitere Impfung zur Vervollständigung des Impfschutzes empfohlen wird.

Sonderimpftermine für Betroffene

Je nach Ergebnis der medizinischen Auswertung können sich Betroffene, sofern Ihnen eine Impfung empfohlen wird, am 16. und 23. Oktober bei eigens dafür organisierten Impfterminen immunisieren lassen. Auch eine Impfung bei Haus- oder Fachärzten ist weiterhin möglich. Die Betroffenen, die bereits ein entsprechendes Schreiben mit einer Impfempfehlung des Gesundheitsamtes erhalten haben, werden gebeten, dieses zur Impfung mitzubringen.

Kostenlose Testung für Betroffene am Testzentrum Monheim: Vorlage des Impfpasses erforderlich

Wie bereits verkündet, dürfen sich betroffene Patientinnen und Patienten der Arztpraxis Dr. Holst auch weiterhin am Bürgertestzentrum in Monheim per PCR-Test kostenlos testen lassen. Hierfür müssen Sie nach erfolgreicher Terminbuchung Ihren Impfpass (gelbes Papierdokument oder Ersatzimpfnachweis) mit entsprechenden Eintragungen, aus denen die Impfung durch Herrn Dr. Holst hervorgeht, am Testzentrum vorlegen. Die Vorlage des digitalen Impfnachweises (insbesondere über die Corona-Warn-App oder die CovPass-App) ist nicht ausreichend, da hieraus die impfende Stelle nicht unmittelbar hervorgeht.

Eine vorherige Terminbuchung ist zwingend erforderlich und kann online vorgenommen werden: www.donau-ries.de/testen. Nur in Ausnahmefällen, wenn keine Terminbuchung online möglich ist, kann diese auch telefonisch erfolgen. Wenn Buchungstermine online nicht mehr zur Verfügung stehen, können für diese Zeiträume auch telefonisch keine Termine gebucht werden. Eine kostenlose Testmöglichkeit per Antigen-Schnelltest, beispielsweise in Apotheken, besteht derzeit nicht.

Ermittler bestätigten Unregelmäßigkeiten bei den Impfungen

Unterdessen dauern die Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft gegen den im Tatverdacht stehenden Mediziner an. Erste Unregelmäßigkeiten bei der Verabreichung von Impfungen bestätigten die Ermittler aber bereits nach ersten Auswertung von Unterlagen und durchgeführten Vernehmungen vor einigen Tagen.