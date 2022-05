In der Nacht auf Mittwoch, 25.05.2022, gegen 03:00 Uhr, wurde in 87789 Woringen (Kreis Unterallgäu) in der Memminger Straße ein Geldautomat mittels Sprengstoff gesprengt. Der Tatort liegt nur wenige Meter von der Autobahn A7 entfernt. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend. Die Fluchtrichtung ist noch nicht bekannt.