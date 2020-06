Unterallgäu | Kreistag legt Verdienste für Landrat, Stellvertreter und Kreistagsmitglieder fest

Was verdient der Unterallgäuer Landrat? Wie viel Geld bekommen seine Stellvertreter? Was erhalten die Kreistagsmitglieder für die Teilnahme an einer Sitzung? Das hat der Unterallgäuer Kreistag jetzt festgelegt.

Was ein Landrat verdient, hängt von der Einwohnerzahl eines Landkreises ab. Bei rund 145.000 Einwohnern wie im Unterallgäu steht einem Landrat als kommunalem Wahlbeamten per Gesetz Besoldungsgruppe B6 zu. Das entspricht monatlich rund 9.900 Euro brutto. Zusätzlich erhält der Landrat eine Dienstaufwandsentschädigung, die vom Kreistag zu Beginn der Amtszeit beschlossen wird. Diese Entschädigung soll den durch das Amt bedingten Mehraufwendungen in der Lebensführung Rechnung tragen. Der Kreistag sprach sich einstimmig dafür aus, es hier wie bisher beim Höchstsatz zu belassen. Damit beträgt die Entschädigung rund 1.350 Euro pro Monat.

Darüber hinaus stimmte der Kreistag auch der gelegentlichen privaten Nutzung des Dienstfahrzeugs durch den Landrat zu. Alex Eder hat nach eigenen Worten nicht vor, den Dienstwagen privat zu fahren. Er wolle sich aber für den Fall absichern, dass sich zum Beispiel zwischen zwei Außenterminen doch eine private Nutzung ergibt.

Zum Stellvertreter von Alex Eder wiedergewählt worden ist in der konstituierenden Sitzung der Mindelheimer Bürgermeister und Kreisrat Dr. Stephan Winter. Der Kreistag beschloss nun, dass er für die Vertretung eine Entschädigung von 1.400 Euro pro Monat bekommt. Unter Berücksichtigung der Besoldungsentwicklung entspricht das dem bisherigen Betrag. Darüber hinaus erhält Winter eine Tagespauschale in Höhe von 60 Euro, wenn er den Landrat länger als drei Tage im Amt vertritt.

Die weiteren Stellvertreter des Landrats – Michael Helfert, Daniel Pflügl und Christian Seeberger – bekommen eine monatliche Aufwandsentschädigung von jeweils 400 Euro. Damit fallen für die weiteren Stellvertreter des Landrats wie bisher insgesamt 1.200 Euro pro Monat an. In der vergangenen Wahlperiode gab es zwei Stellvertreter, die sich diesen Betrag teilten.

Kreisräte erhalten für die Teilnahme an einer Sitzung künftig 70 und damit zehn Euro mehr als bisher. Darüber hinaus wird bei Arbeitnehmern und Beamten der Verdienstausfall vergütet. Für Selbstständige gibt es eine pauschale Verdienstausfallentschädigung in Höhe von 70 Euro. Das gilt auch für Personen, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht. Zudem werden die Fahrtkosten zur Sitzung mit 30 Cent pro Kilometer erstattet.