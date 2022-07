Ein Geldautomat der Sparkasse in Wolfertschwenden / Lkr. Unterallgäu wurde am frühen Mittwochmorgen gesprengt.

In der Nacht auf Mittwoch, 06.07.2022, gegen 03:20 Uhr, wurde in 87787 Wolfertschwenden In der Hauptstraße ein Geldautomat mittels Sprengstoff gesprengt. Bei dem Automaten handelt sich um ein in der Bankfiliale verbautes Gerät. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend mit einem dunklen Pkw vermutlich in Richtung der nahegelegenen BAB A7.

Das BLKA hat die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München stattfinden.

Zeugenaufruf

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen: