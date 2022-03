Unterallgäu | Wohnungen und Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine gesucht

Vermieter, die bereit wären, Wohnungen an Flüchtlinge aus der Ukraine zu vermieten, können sich an das Landratsamt Unterallgäu wenden. Hier werden derzeit entsprechende Angebote gesammelt und im Bedarfsfall vermittelt.

Zudem sucht das Landratsamt Flüchtlingsunterkünfte, vorrangig größere Objekte, wie ehemalige Gasthäuser mit Fremdenzimmern. Die Gebäude sollten beheizbar sein, Strom- und Wasseranschluss haben und wenn möglich mehrere Toiletten mit Waschmöglichkeiten.

Wer ein entsprechendes Gebäude zur Verfügung stellen kann oder privat Wohnraum an Flüchtlinge vermieten möchte, kann sich per E-Mail an das Landratsamt wenden an ukraine-unterbringung@lra.unterallgaeu.de.

Sach- und Geldspenden kann das Landratsamt hingegen nicht entgegennehmen und verweist hier an entsprechende Hilfsorganisationen und Vereine.