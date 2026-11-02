Unterknöringen: 300 Kinder entdecken den Katastrophenschutz

Rund 300 Kinder und Jugendliche aus den Blaulichtorganisationen des Landkreises Günzburg haben am Freitag einen Aktionsnachmittag im neuen Katastrophenschutzzentrum in Unterknöringen erlebt.

Zu der Veranstaltung hatte Ferdinand Munk, Katastrophenschutz- und Blaulichtbeauftragter des Landkreises, gemeinsam mit dem Landkreis Günzburg eingeladen. Im Mittelpunkt standen neben Informationen vor allem das eigene Ausprobieren, Mitmachen und die Teamarbeit. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten ihr Geschick testen, knifflige Aufgaben lösen und gemeinsam verschiedene Herausforderungen bewältigen. Für zusätzliche Motivation sorgten Eintrittskarten für die Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg.

Die Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter (UG-ÖEL), die CBRNE-Einheit (ABC-Dienst), die BRK-Bereitschaft Burgau, das Technische Hilfswerk (THW), die Polizei, die Feuerwehr und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) stellten ihre Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung vor. Dabei erhielten die Kinder und Jugendlichen Einblicke in die vielfältigen Aufgaben der Hilfs- und Rettungsorganisationen im Bevölkerungsschutz.

Katastrophenschutzeinheiten seit Oktober 2025 gemeinsam untergebracht

Die beiden Katastrophenschutzeinheiten des Landkreises, die UG-ÖEL und die CBRNE-Einheit, haben seit Oktober 2025 eine gemeinsame Unterkunft in Unterknöringen. Zuvor waren sie an unterschiedlichen Standorten im Landkreis untergebracht. Beide Einheiten werden als Regieeinheiten durch das Landratsamt Günzburg betreut. Der gemeinsame Standort schafft gute Voraussetzungen für eine enge Zusammenarbeit und eine effektive Ausbildung.

Die Nachwuchsarbeit spiele eine wichtige Rolle, um Kinder und Jugendliche für die Arbeit der Blaulichtorganisationen zu begeistern und sie darin zu bestärken, ihrem Ehrenamt langfristig treu zu bleiben, erklärte Ferdinand Munk. Auch Landrat Hans Reichhart würdigte das Engagement der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie lernten, Verantwortung zu übernehmen, füreinander einzustehen und gemeinsam Herausforderungen zu meistern, sagte er.

Sein Dank galt den beteiligten Organisationen sowie den Helferinnen und Helfern, die den Aktionsnachmittag mit ihrem Engagement, ihrer Zeit und ihren Ideen ermöglicht hatten.