Unternehmen im Landkreis Lindau geht es finanziell mehrheitlich gut

Eine im Frühjahr 2022 durch die Wirtschaftsförderung des Landkreises Lindau durchgeführte Unternehmensbefragung zeigt, dass die Unternehmen die schwierigen letzten Jahre mehrheitlich gut überstanden haben. Zudem nutzen viele Unternehmen die Krise, um intern Innovationen voranzutreiben. Probleme bereiten vor allem der Fachkräftemangel und der Mangel an Wohnraum und Gewerbeflächen.

An der von Februar bis Ostern laufenden Befragung haben sich 72 Unternehmen aus dem

Landkreis Lindau beteiligt. Die Unternehmen sind unterschiedlich groß und haben sich

verschiedenen Wirtschaftszweigen zugeordnet. Ein Großteil der Unternehmen existiert schon

seit mehr als 20 Jahren im Landkreis. Die Situation der Unternehmen ist überwiegend positiv.

75 Prozent der teilnehmenden Unternehmen bewerten die eigene ökonomische Situation mit

gut oder sehr gut. Nur ein Unternehmen gibt an, durch die Corona-Pandemie in

Schwierigkeiten gekommen zu sein. 48,6 Prozent der Unternehmen haben die vergangenen

Jahre außerdem genutzt, um gleichviel oder mehr Innovationen als vor der Krise

voranzutreiben.

Mit vielen Standortfaktoren wie zum Beispiel dem Image, der Wohn- und Freizeitqualität oder

der Nähe zu Absatzmärkten, Lieferanten und Unternehmen aus der gleichen Branche sind die

Unternehmen überwiegend zufrieden. Für Unzufriedenheit sorgen vor allem der Mangel an

qualifizierten Arbeitskräften, an Wohnraum und an verfügbaren Gewerbeflächen und

-immobilien. Zudem wünschen sich viele Unternehmen einen verbesserten Ausbau der

digitalen Infrastruktur.

Für die Zukunft erwarten die Unternehmen beispielsweise Veränderungen durch die vermehrte

Nutzung von digitalen Tools und einem verstärkten Fokus auf Nachhaltigkeit und

Klimaneutralität. Probleme werden außer durch den Fachkräftemangel vor allem durch die

steigenden Energie- und Rohstoffkosten erwartet.