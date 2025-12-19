Newsletter
Freitag, Dezember 19, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unternehmen setzen Stellenabbau fort

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Unternehmen in Deutschland sind bei Neueinstellungen erneut vorsichtiger, sie bauen überwiegend Stellen ab. Das vom Münchner Ifo-Institut erhobene Beschäftigungsbarometer sank im Dezember auf 91,9 Punkte, nach 92,5 Punkten im November. Das ist der niedrigste Wert seit Mai 2020.

Agentur für Arbeit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Im Jahr 2025 erlebten wir vor allem in der Industrie einen schleichenden Stellenabbau”, sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. “Die schwache Konjunktur bremst den Arbeitsmarkt weiter aus.”

In der Industrie setzen nahezu alle Branchen den Stellenabbau fort. Vor allem die Bekleidungshersteller wollen Personal einsparen. Auch die Dienstleister bleiben bei Neueinstellungen zurückhaltend; hier gab das Barometer erneut nach. Im Handel zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Die Unternehmen planen im neuen Jahr mit weniger Mitarbeitern.

Im Bau halten sich positive und negative Erwartungen derzeit die Waage – das Bauhauptgewerbe plant mit einem gleichbleibenden Personalstamm. Einen positiven Ausblick haben die Tourismusbranche und Unternehmensberatungen: Sie planen, im neuen Jahr mehr Personal einzustellen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel