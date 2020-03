Unternehmenssprecher bestätigt: KUKA-Mitarbeiter an Corona erkrankt

Mit KUKA ist nun auch eines der größten Unternehmen Schwabens von der Corona-Krise betroffen. Ein Mitarbeiter wurde positiv getestet. Auch am Unternehmen selbst geht die Krise nicht spurlos vorbei.

Auf Nachfrage bestätigte ein Unternehmenssprecher dem BR Medienberichte über einen an Corona erkrankten Mitarbeiter. Der Mitarbeiter hatte sich Angaben des Sprechers wohl im Urlaub angesteckt und hatte seitdem keinen Kontakt zu weiteren Mitarbeitern. Eine Übertragung durch ihn an andere Kollegen ist deshalb ausgeschlossen.

Wirtschaftlicher Schaden in seiner ganzen Größe noch nicht absehbar

Wie es in dem BR-Bericht weiter heißt, ist der wirtschaftliche Schaden der Krise für den Augsburger Roboterbauer noch nicht absehbar. KUKA hatte schon seit Wochen auf die veränderten Bedingungen reagiert. Dienstreisen wurden abgesagt, die nicht direkt an der Produktion beteiligten Mitarbeiter wo möglich in das Home-Office geschickt. Auch der Produktionsprozess wurde so umgestellt, dass die Mitarbeiter ausreichend Distanz zueinander haben.