Untreue und Bestechlichkeit: 52-jähriger bei Einreise am Flughafen München festgenommen

Am Dienstag, dem 24. März, verhafteten Fahnder der Bundespolizei am Flughafen München einen 52-jährigen deutschen Staatsbürger chinesischer Abstammung. Der Mann war aus Shanghai eingereist und wurde aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls des Amtsgerichts Wuppertal festgenommen.

Vorwurf der Untreue und Bestechlichkeit

Dem Festgenommenen wird vorgeworfen, durch Untreuetaten sowie besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr etwa elf Millionen Euro erlangt zu haben. Zur Beweissicherung wurden verschiedene Datenträger und elektronische Medien sichergestellt.

Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt

Nach der Festnahme wurde der Verdächtige dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Landshut vorgeführt, der die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Landshut anordnete. Die weiteren Ermittlungen werden von den zuständigen Strafverfolgungsbehörden geführt.