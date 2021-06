Unwetter sorgt im westlichen Landkreis Augsburg für einige Schäden

Im Zusammenhang mit dem gestrigen Unwetter kam es im Bereich der Polizei Zusmarshausen ab 16.08 Uhr zu mehreren, nachstehenden polizeilichen Einsätzen oder Meldungen.

16.08 Uhr: Baum mit 40 cm Durchmesser quer über die Fahrbahn auf der Kreisstraße A 6 im Bereich Dinkelscherben musste von der Feuerwehr beseitigt werden. Straße war bis zur Beseitigung des Baumes nicht befahrbar.

16.17 Uhr: Baum auf der Fahrbahn der Staatsstraße 2510 im Bereich Zusmarshausen führte zur halbseitigen Behinderung und wurde von der Feuerwehr beseitigt.

16.21 Uhr: Verkehrsunfall – Auf der Staatsstraße 2032 im Bereich Adelsried kurz vor der Abzweigung in die Kreisstraße A 5 nach Horgau stürzte ein Baum auf einen fahrenden Pkw VW Caddy. Dach, Motorhaube, Windschutzscheibe in einer Höhe von 8.000 Euro beschädigt.

16.22 Uhr: Baum auf der Kreisstraße A 1 im Bereich Dinkelscherben. Beseitigung durch die Feuerwehr.

16.23 Uhr: Mehrere Bäume auf der Fahrbahn der Staatsstraße 2027 Höhe der Abwzeigung Wollbach. Bäume lagen auf der westlichen Fahrbahn und führten zu vorübergehenden, halbseitigen Behinderungen. Beseitigung durch die Feuerwehr.

16.25 Uhr: Verkehrsunfall – Baum fiel auf die Fahrbahn der Staatsstraße 2027 kurz vor Altenmünster. Äste des Baumes beschädigten hierbei einen vorbeifahrenden Pkw an der rechten Fahrzeugseite in einer Höhe von 5.000 Euro. Fahrer nicht verletzt.

16.27 Uhr: Baum auf der Fahrbahn der Staatsstraße 2032 nach dem Kreisverkehr Adelsried in Richtung Aystetten. Beseitigung durch die Feuerwehr.

16.29 Uhr: Mehrere Tannenbäume liegen über die Fahrbahn der Staatsstraße 2032 von Adelsried kommend in Richtung Aystetten ab Waldbeginn. Beseitigung durch die Feuerwehr.

16.33 Uhr: Baum auf der Straße zwischen Fleinhausen und der Kreisstraß A 6. Beseitigung durch die Feuerwehr.