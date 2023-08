Unwetter verursacht zahlreiche Einsätze und Verletzte in der Region Augsburg

Gestern ereigneten sich in Teilen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord mehrere Einsätze aufgrund eines Unwetters. Kurz vor 16 Uhr gingen bei der Polizei etwa 140 Meldungen über Unwettereinsätze ein.

In den meisten Fällen handelte es sich um umgestürzte Bäume, Wasser in Gebäuden oder auf Straßen sowie Schäden durch den starken Wind. Zudem wurden einige Gegenstände auf Fahrbahnen geworfen. In Kissing wurden mehrere Personen verletzt, als sie dabei waren, ein Bierzelt aufzubauen. Etwa 30 Personen versuchten, das Zelt festzuhalten, als es von einer Windböe erfasst wurde. Insgesamt wurden zwölf Personen verletzt, wobei sechs von ihnen schwerere Verletzungen erlitten.

Im Stadtgebiet von Augsburg waren einige Straßen aufgrund von Überschwemmungen vorübergehend nicht befahrbar. Gegen 21:30 Uhr waren die meisten Straßen jedoch wieder vom Wasser befreit. Auf der Bundesstraße 17 ab der Anschlussstelle Königsbrunn in Richtung Süden musste die Straßenmeisterei Bäume, Äste und Laub von der Fahrbahn entfernen. Die Arbeiten waren gegen 23 Uhr abgeschlossen.

Gerade im südlichen Stadt und Landkreis Augsburg kam es zu starkem Unwetter mit Hagel