„Urlaub daheim“ |  Augsburg und die Region coronakonform erleben

Die Regio Augsburg Tourismus GmbH legt für das noch junge Tourismusjahr 2021 eine Broschüre mit Angeboten für den „Urlaub daheim“ vor. So lautet das Motto der Kampagne, die coronakonforme Erlebnisse in und um Augsburg ermöglicht. Denn obwohl Museen und andere touristische Einrichtungen derzeit geschlossen bleiben müssen, können Spaziergänge und Wanderungen mit digitaler Unterstützung spannend erlebt werden.



Die neue 8-seitige Broschüre „Bestens geführt oder virtuell besichtigt. Welterbe und Sehenswertes in Augsburg und in der Region erleben und entdecken“ der Regio Augsburg Tourismus GmbH stellt etliche Angebote – Stadtführungen, virtuelle Rundgänge, Lauschtouren und Apps – zusammen, die es Individualgästen, Gruppen und Schulklassen ermöglichen, die Stadt Augsburg, ihre Welterbe-Objekte und andere Sehenswürdigkeiten – auch im Wittelsbacher Land und im Augsburger Land – in den Zeiten der Corona-Pandemie sicher zu entdecken. Die Kampagne „Urlaub daheim“ setzt neben digitalen Erlebnisformen wie zum Beispiel dem digitalen Geschichtspfad zur Lechfeldschlacht aus dem Jahr 955, einer virtuellen Live-Stadtführung, multimedialen Ausstellungspräsentationen oder einer 360-Grad-Panoramatour auch auf Freiluftangebote. Zu diesen Angeboten gehören etwa der öffentliche Stadtrundgang „Auf den Spuren von Fugger, Mozart und Brecht – in der Wasser-Welterbestadt“ oder Stadtführungen zum Fugger und Welser Erlebnismuseum. Unter freiem Himmel sind zudem individuelle Erlebnisformate wie die Lauschtouren zu Martin Luther, Kaiserin Elisabeth, Ludwig Ganghofer und zu LandArt-Kunst möglich. „Da sich der Inlandstourismus am schnellsten erholen wird, ist es wichtig, interessante Outdoor-Angebote in Form von Spaziergängen, Wanderungen und Radtouren in der Stadt und Region anzubieten und mit zeitgemäßer Technik die dazugehörigen Geschichten zu erzählen. Augsburg und Region hat hier mit den Römern, Fuggern, Brecht, Mozart, Schlacht auf dem Lechfeld und Wittelsbacher ein enorm vielfältiges und spannendes Angebot.“, so Tourismusdirektor Götz Beck.