Sonntag, Dezember 7, 2025
Urs Fischer wird neuer Trainer vom 1. FSV Mainz 05

Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Mainz: Urs Fischer wird neuer Trainer vom 1. FSV Mainz 05 . Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.

Neueste Artikel