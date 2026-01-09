Newsletter
US-Arbeitslosenquote im Dezember auf 4,4 Prozent gesunken

Die Arbeitslosenquote in den USA ist im Dezember auf 4,4 Prozent gesunken.

Obdachlose in den USA am Times Square, via dts Nachrichtenagentur

Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Im November waren es noch 4,6 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen sank im gleichen Zeitraum von 7,8 auf 7,5 Millionen.

Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge im Dezember nur rund 50.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Die Beschäftigung stieg vor allem im Gesundheitswesen und in der Gastronomie, während es im Einzelhandel einen Rückgang gab. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen lag bei 1,9 Millionen Menschen (November: 1,9 Millionen).

Die US-Arbeitsmarktdaten werden von Investoren auf der ganzen Welt mit Argusaugen beachtet. Ist der Arbeitsmarkt robust und die Inflation hoch, werden Zinssenkungen unwahrscheinlicher. Über die würden sich Börsianer aber freuen, unter anderem weil das Sparbuch als Alternative zur Aktie damit wieder unattraktiver werden würde und Unternehmen und andere Akteure billiger an Kredite kämen.

