US-Arbeitslosenquote nimmt auch im September ab

Die Arbeitslosenrate in den USA ist im September auf 7,9 Prozent gesunken. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge rund 661.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft.

Obdachloser, über dts Nachrichtenagentur

Insgesamt lag die Zahl der Arbeitslosen im September bei 12,6 Millionen. Seit dem Arbeitsmarkt-Schock zu Beginn der Coronakrise verbessert sich die Lage bereits den fünften Monat in Folge. Gleichwohl ist die US-Wirtschaft weit vom Vorkrisen-Niveau entfernt.

Bis Anfang des Jahres war die Arbeitslosenquote in den USA von einem Rekordtief zum nächsten immer weiter gesunken, zuletzt im Februar auf 3,5 Prozent. Lediglich 5,8 Millionen US-Bürger waren damals arbeitslos gemeldet.