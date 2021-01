US-Außenminister bereitet Amtsübergabe an Nachfolger vor

US-Außenminister Mike Pompeo bereitet die Amtsübergabe an den von Joe Biden bestimmten Nachfolger vor. „Today, I met with President-Elect Joe Biden`s Secretary-Designate Antony Blinken in order to facilitate an orderly transition, and to ensure American interests are protected abroad“, teilte Pompeo am Freitag über Twitter mit. „Our meeting was very productive, and we will continue to work together on behalf of America throughout the transition“, schrieb Pompeo weiter.

US-Flagge, über dts Nachrichtenagentur

Die Übergabe der Amtsgeschäfte soll am 20. Januar sein, aber zuletzt waren Befürchtungen größer geworden, US-Präsident Donald Trump könnte das Ende seiner Amtszeit durch irgendeinen Kniff doch noch verhindern. Er hält das Ergebnis der Präsidentschaftswahl für gefälscht. Zuletzt hatte sich allerdings auch Trump etwas moderater geäußert, wohl in Sorge, in den letzten Tagen noch seines Amtes enthoben zu werden.