Newsletter
Donnerstag, Oktober 16, 2025
14.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

US-Börsen geben nach – Sorge um zwei Regionalbanken

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die US-Börsen haben am Donnerstag nachgegeben. Zu Handelsende in New York lag der Dow bei 45.952 Punkten, 0,7 Prozent niedriger als bei Vortagesschluss. Der breiter gefasste S&P 500 schloss mit 6.629 Punkten 0,6 Prozent niedriger, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 am Ende bei 24.657 Punkten 0,4 Prozent schwächer.

Us-Börsen Geben Nach - Sorge Um Zwei Regionalbanken
Wallstreet (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Als Grund für die schlechte Stimmung wurden notleidende Kredite zweier Regionalbanken genannt, die erneut die Besorgnis vor einer neuen Schuldenkrise schürten.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1690 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8554 Euro zu haben.

Der Goldpreis verzeichnete erneut starke Zuwächse und markierte wie schon in den letzten Tagen wieder neue Allzeithochs. Am Abend wurden für eine Feinunze 4.320 US-Dollar gezahlt (+2,6 Prozent), mehr als jemals zuvor. Das entspricht einem Preis von 118,80 Euro pro Gramm – auch in Euro gerechnet ein neuer Rekord.

Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 61,08 US-Dollar, das waren 83 Cent oder 1,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Kinderleiche bei der Suche nach Fabian gefunden: Polizei geht von Straftat aus

0
Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach Fabian aus Güstrow. Jetzt...
Augsburg Stadt

Drogenrazzia nach Schüssen auf Bar in Augsburg

0
In Augsburg und Umgebung fand eine Drogenrazzia statt. Eine...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bad Wörishofen

Bad Wörishofen: 51-Jähriger bedroht Mieter mit Schusswaffe – SEK nimmt Tatverdächtigen fest

0
Am Mittwochnachmittag, 15. Oktober 2025, wandte sich ein 30-jähriger...
Polizeimeldungen Bayern

St2218 bei Heidenheim | Horror-Crash mit Baum: 21-Jähriger kämpft mit dem Leben

0
Mit voller Wucht prallte ein 21-Jähriger am Sonntagmorgen mit...

Neueste Artikel