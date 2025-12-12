Us-Börsen Lassen Nach - Ki-Euphorie Kühlt Ab

Die US-Börsen haben am Freitag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.458 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.827 Punkten 1,1 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.197 Punkten 1,9 Prozent im Minus.

Nachdem die hohen Ausgaben für “Künstliche Intelligenz” von Oracle in den vergangenen Tagen für Skepsis bei Anlegern geführt und Ängste vor einer “KI-Blase” auf die Tagesordnung der US-Börsen zurückgebracht. Am Freitag wurden diese Zweifel durch die Quartalszahlen des Halbleiterunternehmens Broadcom verstärkt. Das Unternehmen konnte zwar seinen Umsatz deutlich steigern, doch der Auftragsausblick blieb hinter den Erwartungen der Anleger zurück.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1743 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8516 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.300 US-Dollar gezahlt (+0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 117,73 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 61,16 US-Dollar, das waren 12 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.