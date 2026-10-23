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US-Börsen lassen nach – Ölpreis steigt stark

US-Börsen lassen nach – Ölpreis steigt stark
Nasdaq, via dts Nachrichtenagentur
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Die US-Börsen haben am Freitag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.215 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.624 Punkten 0,5 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt nahezu unverändert mit rund 28.958 Punkten.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1194 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8933 Euro zu haben.

Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 3.996 US-Dollar gezahlt (-0,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 114,78 Euro pro Gramm.

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Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22:00 Uhr deutscher Zeit 117,10 US-Dollar, das waren 3,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Mehr zum Thema: US-Börsen schließen uneinheitlich – KI-Zweifel wachsen

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